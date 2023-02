Jahresabschluss 2021

Mit Beginn des Jahres 2021 hat eine neue Beitragsperiode begonnen. Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) hat am 20. Februar 2020 den 22. KEF-Bericht an die Rundfunkkommission der Länder übergeben und der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie hat eine Anhebung des monatlich von den Beitragspflichtigen zu zahlenden Rundfunkbeitrags ab 01. Januar 2021 um 86 Cent auf 18,36 Euro vorgeschlagen. Trotz des im 22. KEF-Bericht ausgesprochenen Vorschlags zur Anhebung des Rundfunkbeitrags und der Unterzeichnung des entsprechenden Medienänderungsstaatsvertrags durch die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, kam es jedoch nicht zu dieser Erhöhung des Rundfunkbeitrags ab 01. Januar 2021. Der Grund dafür war, dass das Landesparlament von Sachsen-Anhalt der Anhebung nicht zustimmte, da keine Befassung mit der Beitragserhöhung im Landtag von Sachsen-Anhalt stattfand. Hiergegen hatten ARD, ZDF und Deutschlandradio noch Anfang Dezember 2020 rechtliche Schritte vor dem Bundesverfassungsgericht ergriffen. Das Bundesverfassungsgericht hat letztlich mit Beschluss vom 20. Juli 2021 den eingelegten Verfassungsbeschwerden von ARD, ZDF und Deutschlandradio stattgegeben und die Geltung dieses Rundfunkbeitrags entsprechend dem Vorschlag aus dem 22. KEF-Bericht zum Datum seiner Entscheidung bis zu einer Neufestsetzung durch die Länder angeordnet. Der Rundfunkbeitrag wird damit seit dem 01. August 2021 monatlich in Höhe von 18,36 Euro eingezogen.



Bei den Erträgen aus Rundfunkbeiträgen zeigt sich mit 2.021,8 Mio. Euro ein im Vergleich zum Vorjahr um 93,4 Mio. Euro erhöhtes Aufkommen, insbesondere wegen der Beitragserhöhung zum 01. August 2021. Aufgrund der Verzögerung des Inkrafttretens des Medienänderungsstaatsvertrags bis zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist dem ZDF bis Ende Juli 2021 nur ein geringerer Anteil am geringeren Teilnehmerbeitrag zugeflossen. Die Coronapandemie hatte 2021 insgesamt keine negativen Auswirkungen auf das Beitragsaufkommen.



Im Bereich der Werbung unterliegt das ZDF den bekannten gesetzlichen Beschränkungen, wonach Werbesendungen nur 20 Minuten pro Tag bis 20.00 Uhr und nicht an Sonn- und Feiertagen ausgestrahlt werden dürfen. Die rechtlich zur Verfügung stehenden Werbezeiten wurden vollständig verkauft. Die Erträge aus Werbung belaufen sich auf 172,8 Mio. Euro und liegen damit um 10,6 Mio. Euro über dem Vorjahr.



Seit dem Jahr 2013 gelten die allgemeinen Beschränkungen für die Werbung auch für das Sponsoring; von diesen Beschränkungen ausgenommen ist das Sponsoring der Übertragung von bestimmten Großereignissen wie zum Beispiel Olympische Sommer- und Winterspiele und bei den Fußball-Europa- und -Weltmeisterschaften alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie das Eröffnungsspiel, die Halbfinalspiele und das Endspiel. Die für 2020 geplanten Sportgroßereignisse Fußball-Europameisterschaft der Herren, Olympische und Paralympische Sommerspiele wurden aufgrund der Coronapandemie nach 2021 verschoben. Beim Sponsoring konnten 2021 mit 9,4 Mio. Euro Erträge in gleicher Höhe wie im Vorjahr erzielt werden, wobei Erträge im Zusammenhang mit der ins Jahr 2021 verschobenen Fußball-Europameisterschaft der Herren nicht erzielt werden konnten, da das Sponsoring durch die UEFA selbst vermarktet wurde.



Die Erträge aus Kostenerstattungen und die Verwertungserlöse liegen mit 10,1 Mio. Euro um 7,1 Mio. Euro bzw. mit 32,5 Mio. Euro um 9,1 Mio. Euro über den Vorjahreswerten, was vor allem durch die coronabedingten Verschiebungen der für das Jahr 2020 geplanten Fußball-Europameisterschaft der Herren sowie der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele in das Jahr 2021 zurückzuführen ist.



Die Anderen Erträge sind um 44,0 Mio. Euro auf 137,1 Mio. Euro gestiegen. Enthalten sind hierin mit 57,7 Mio. Euro bzw. 42,1 % (Vorjahr: 44,4 Mio. Euro) Erstattungen von ARTE als Vergütung für Programmzulieferungen seitens des ZDF. Darüber hinaus wird unter dieser Position eine Vielzahl unterschiedlicher Ertragskomponenten zusammengefasst. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist auch darauf zurückzuführen, dass die Änderung der Aktivwerte der Rückdeckungsversicherungen nicht mehr mit den Prämienzahlungen saldiert werden. Die entsprechenden Prämienzahlungen werden nun unter den Anderen Aufwendungen ausgewiesen.



Die Erträge aus der Aktivierung der Eigenleistungen, die den innerbetrieblichen Leistungen für Sachinvestitionsprojekte entsprechen, betragen 6,1 Mio. Euro (Vorjahr: 6,0 Mio. Euro). Diese Leistungen werden von den Geschäftsbereichen Informations- und Systemtechnologie in Höhe von 6,0 Mio. Euro sowie Gebäudemanagement in Höhe von 0,1 Mio. Euro erbracht.