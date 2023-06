Kulturzeit (UT/HD)

Moderation: Nina Mavis Brunner (Schweiz), Vivian Perkovic (Deutschland), Lillian Moschen (Österreich), Cécile Schortmann (Deutschland), Nino Gadient (Schweiz)

Regie: Sabine Keutner, Helga Dubnyicsek, Olaf Böhler, Klaus Kuhn, Andreas Beuermann, Nicole Wiedenbeck, Manfred WittelsbergerRedaktion: Maren Adler, Giulia Basile, Karin Beck-Loibl, Susanne Beyer, Ariane Binder, Gudrun Bold, Simon Broll, Katja Buchwald, Claudia Butzin-Brettschneider, Susan Christely, Huyen Trang Dang Vu, Uta Ehlers, Nicolette Feiler-Thull, Hannah K. Friedrich, Stefan Gagstetter, Klaus Geßner, Verena Glanos, Jürgen Heimbach, Arwid Holtenau (ORF), Frauke Honkomp, Cornelius Janzen, Caroline Jerchel, Elisabeth Jung, Matthias Krag, Antonia Leetz, Silvan Lerch (SRF), Annette Lohnes-Fornoff, Tania Lossau, Silke Maaßen, Martina Mattick-Stiller, Ursula May, Gudula Moritz, Sandra Oelz (ORF), Natacha Olbrich, Jan Otteni, Ralf Rättig, Friedericke-Luise Rassmann, Helene Röhnsch, Christine Romann, Michael Schmitt, Ralf Schmitz, Martin Schöne, Lotar Schüler, Marion Skalski, Markus Tischer (SRF), Nil Banu Varol, Kristina Verres, Lena Walbrunn, Jochen Werner, Philipp Wohltmann, Britta Zekorn.

Redaktionsleitung: Anja Fix, Petra Bender

206 Sendungen



Kulturzeit Extra (HD)



„Auschwitz und wir“

Moderation: Cécile Schortmann

Autoren: Diverse

Redaktion: Ralf Rättig, Hannah Friedrich

27.1.2022



Berlinale 2022

Die Eröffnung

Redaktion: Daniel Fiedler

10.2.2022, 100 Min.

Die Bärenverleihung

Redaktion: Daniel Fiedler

16.2.2022, 55 Min.



Mensch, Erde – Was tun?

Moderation: Vivian Perkovic

Autoren: Diverse

Redaktion: Martin Schöne, Verena Glanos

2.3.2022



Grenzansichten – zwischen Krieg und Frieden

Moderation: Lillian Moschen

Autoren: Diverse

Redaktion: Verena Glanos, Elisabeth Hamberger

14.3.2022



Die Zukunft des Theaters

Der Theatertreffen-Talk

Mit Claudia Roth, Yvonne Büdenhölzer, Pinar Karabulut und Martin Thomas Pesl

Moderation: Vivian Perkovic

Regie: Stefan Mathieu

Redaktion: Wolfgang Horn, Ursula May

7.5.2022



Filmfestspiele Cannes 2022

Autoren: Teresa Corceiro, Nicolette Feiler-Thull, Dr. Gudula Moritz

Redaktion: Nil Varol

29.5.2022



Auf der documenta 15

Moderation: Cécile Schortmann

Autoren: Diverse

Redaktion: Ursula May, Ralf Schmitz

17.6.2022



Salzburger Filmfestspiele

Moderation: Peter Schneeberger

Redaktion: Ursula May

13.8.2022



Bilanz der documenta 15

Moderation: Vivian Perkovic

Autoren: Diverse

Redaktion: Ralf Schmitz

16.9.2022





Literatur



Buchzeit (HD)

Talkrunde über literarische Neuerscheinungen

Moderation: Gert Scobel

Gäste: Barbara Vinken, Sandra Kegel, Katrin Schumacher

Redaktion: Birgit Adler-Conrad, Katja Bäuerle, Bettina von Pfeil, Cornelia Rettig

20.3.2022 (aus der Cadoro, Mainzer Zentrum für Kunst und Wissenschaft)

26.06.2022 (aus der Cadoro, Mainzer Zentrum für Kunst und Wissenschaft)

11.12.2022

Buchzeit - Crime Time (HD)

23.10.2022 (von der Frankfurter Buchmesse)



Das Blaue Sofa (HD)

Gespräche von der Leipziger Buchmesse

Redaktion: Maren Beuscher/Matthias Hügle

20.3.2022, 90 Min.

Gespräche von der Frankfurter Buchmesse

Redaktion: Maren Beuscher/Matthias Hügle

23.10.2022, 90 Min.



Kultur – Dokumentationen



Kaminer inside: (HD)

3 Sendungen

Redaktion: Bettina Petry

Wie klingt Deutschland?

Wie klingt die Schweiz?

Wie klingt Österreich?

22.1.2022



Aussterbende Art (HD)

Film des Mainzer Stadtschreibers Eugen Ruge

Redaktion: Dr. Susanne Becker, Dr. Michael Schmitt

6.3.2022 (Kurzfassung am 20.2.2022 im ZDF)



Kültür für Deutschland (HD)

Künstler*innen zwischen Tradition und Integration

Film von Nuray Sahin

Redaktion: Jule Broda, Daniel Konhäuser

30.4.2022 (Kurzfassung; Langfassung 20.10.2021)



Der Fall Tellkamp. Streit um die Meinungsfreiheit (HD)

Ein Film von Andreas Gräfenstein

Redaktion: Daniel Fiedler, Bettina Petry, Frank Vorpahl

18.5.2022, 90 Min.



Kaminer Inside: Passionsspiele Oberammergau (HD)

Redaktion: Bettina von Pfeil

23.7.2022



Kaminer Inside: documenta 15 (HD)

Film von Nadja Kölling

Redaktion: Bettina von Pfeil

27.8.2022



Kultur-King Korea – Wie südkoreanische Popkultur die Welt erobert (HD)

Film von Viola Löffler und Memo Jefftic

Redaktion: Wolfgang Horn

10.12.2022



Sonderprogrammierung Kulturzeit Sommerpause (11.07.-19.08)



Künstlerduelle: (HD)

Leonardo vs. Michelangelo

Film von Sylvie Kürsten

8.8.2022

Caravaggio vs. Baglione

Film von Andreas Gräfenstein

9.8.2022

Turner vs. Constable

Film von Andreas Gräfenstein

10.8.2022

Van Gogh vs. Gauguin

Film von Andreas Gräfenstein

11.8.2022

Nolde vs. Liebermann

Film von Henrike Sandner

12.8.2022

Redaktion: Dietmar Klumm



TierART. Eine animalische Kunstgeschichte mit Aurel Mertz (HD)

Katze

Film von Julie Kirchhoff

Redaktion: Bettina Petry, Elisabeth Rupp

15.8.2022, 40 Min.

Hund

Film von Katrin Sandmann

Redaktion: Bettina Petry, Elisabeth Rupp

16.8.2022, 40 Min.

Pferd

Film von Heiko Lange

Redaktion: Bettina Petry, Elisabeth Rupp

17.8.2022, 40 Min.

Exoten

Film von Eric Brinkmann

Redaktion: Bettina Petry, Elisabeth Rupp

18.8.2022, 40 Min.

Vögel

Film von Heiko Lange

Redaktion: Bettina Petry, Elisabeth Rupp

19.8.2022, 40 Min.





Kulturdokumentationen (Erstausstrahlungen, Samstag 19:20 Uhr) (HD)



Der Schatz des Priamos – Wem gehört das Gold aus Troja?

Film von Frank Vorpahl

Redaktion: Bettina Petry

8.1.2022



Gegenwind für Viktor Orbán – Kulturkampf in Ungarn

Film von Karsten Gravert

Redaktion: Bettina Petry

26.2.2022, 40 Min.



Boykottieren? Rebellieren? Schweigen? Russische Kunstschaffende unter Druck

Film von Karsten Gravert, Janin Renner, Lilly Schlagnitweit

Redaktion: Bettina Petry

9.4.2022, 40 Min.



Facebook und Co. zerschlagen?

Film von Kerstin Edinger

Redaktion: Bettina Petry

16.4.2022, 40 Min.



Achtung: Trigger-Warnung! – Gefährdet die neue Sensibilität die Kunstfreiheit?

Film von Tom Fugmann

Redaktion: Bettina Petry

23.4.2022



Kunst im Krieg – das neue Kulturleben in der Ukraine

Film von Roman Schell

Redaktion: Klaus Geßner

21.5.2022



Zurück in die Ukraine r

Die Heimkehr des Fotografen Juri Kosin

Film von Andrzej Klamt

Redaktion: Bettina von Pfeil

28.5.2022



Ich rechne, also bin ich – Künstliche Intelligenz

Film von Volker Strübing

Redaktion: Katja Bäuerle

6.08.2022



Aufgewachsen unter Glatzen – Landschaften der Angst

Film von Karsten Wolff

Redaktion: Bettina Petry

Teil 1

20.8.2022, 40 Min.

Teil 2

27.8.2022, 40 Min.



Die Emojikalypse

Film von Lilly Schlagnitweit

Redaktion: Bettina Petry

17.9.2022, 40 Min.



Die documenta am Ende? Eine Bilanz nach 100 Tagen Kunst in Kassel

Film von Stefan Münker, Peter Schiering und Annette Spohn

Redaktion: Daniel Fiedler

24.9.2022, 40 Min.



Krieg der Sternchen. Die Debatte um gendergerechte Sprache

Film von Karsten Gravert

Redaktion: Bettina Petry

8.10.2022, 40 Min.



Spanien lesen – Das Gastland der Frankfurter Buchmesse

Film von Gerald Giesecke und Felicitas Twickel

Redaktion: Bettina Petry

15.10.2022, 40 Min.



Futur Wir – Das neue deutsche Selbstverständnis

3 Filme von Liv Thamsen und Paul Wiederhold

Redaktion: Bettina von Pfeil

Wer wir sein wollen

22.10.2022

Wie wir lieben wollen

29.10.2022

Wie radikal wir sein wollen

5.11.2022



Othello aus Südafrika – Shakespeare am Düsseldorfer Schauspielhaus

Film von Kerstin Edinger

Redaktion: Daniel Konhäuser

12.11.2022



Publikum… verzweifelt gesucht?

Neue Strategien beim Deutschen Theaterpreis DER FAUST

Film von Janin Renner und Karsten Gravert

Redaktion: Wolfgang Horn

3.12.2022



Der antisowjetische Denkmalsturz

Film von Karsten Gravert

Redaktion: Bettina Petry

17.12.2022, 40 Min.





Musik



7 Leben für die Musik – Die Familie Kanneh-Mason (HD)

Film von Catharina Kleber

Redaktion: Birgit Lorbeer

5.2.2022



Solidaritätskonzert für die Ukraine (HD)

Konzerthausorchester Berlin

Bruno Philippe, Violoncello

Musikalische Leitung: Christoph Eschenbach

Regie: Andreas Morell

Redaktion: Sonja Schneider

19.3.2022



Anne-Sophie Mutter und New York Philharmonic (HD)

in der Turbinenhalle Peenemünde

Musikalische Leitung: Jaap van Zweden

Regie: Michael Beyer

Redaktion: Dietmar Klumm

28.5.2022



Pop around the clock – Summer Edition (1)

Moderation: Vivian Perkovic

Redaktion: Holger Faber, Daniel Konhäuser, Robert Reiter, Elisabeth Rupp

4.6.2022

Sarah Connor: Herz Kraft Werke – Live (HD)

Barclaycard Arena, Hamburg, Deutschland, 2019

Rita Ora: At the Eiffel Tower

Paris, Frankreich, 2021

The Black Eyed Peas: Live from Sydney to Vegas (HD)

Sydney Super Dome, Sydney, Australien, 2005

Casper: Alles war schön und nichts tat weh (HD)

MaHalla, Berlin, Deutschland, 2022

Kings of Leon: Live at O2 (HD)

O2 Arena, London, Großbritannien, 2009

Katie Melua: From the Rivoli Ballroom (HD)

Rivoli Ballroom, London, Großbritannien, 2020



Sommernachtskonzert Schönbrunn 2022 (HD/5.1)

Wiener Philharmoniker

Musikalische Leitung: Andris Nelsons

Regie: Henning Kasten

Redaktion: Birgit Lorbeer

16.6.2022



Tosca (HD)

Oper von Giacomo Puccini

aus der Niederländischen Oper Amsterdam

Malin Byström (Floria Tosca)

Joshua Guerrero (Mario Cavaradossi)

Gevorg Hakobyan (Il barone Scarpia)

Martijn Sanders (Cesare Angelotti)

Donato Di Stefano (Il Sagrestano)

Lucas van Lierop (Spoletta)

u. a.

Philharmonisches Orchester der Niederlande

Musikalische Leitung: Lorenzo Viotti

Inszenierung: Barrie Kosky

Fernsehregie: François Roussillon

Redaktion: Sonja Schneider

18.6.2022



Pop around the clock – Summer Edition (2) (HD)

Moderation: Vivian Perkovic

Redaktion: Holger Faber, Daniel Konhäuser, Robert Reiter, Elisabeth Rupp

30.7.2022

Isle of Wight Festival 2022

Seaclose Park, Newport, Großbritannien, 2022

AC/DC: Live at Donington

Donington Park, Leicestershire, Großbritannien, 1991

Judas Priest: Battle Cry – Live at Wacken

Wacken Open Air Festival, Deutschland, 2015

Pop Around @ Bauhaus: Madeleine Juno (HD/5.1)

Bauhaus Dessau, Deutschland, 2022

Pop Around @ Bauhaus: The Kooks (HD/5.1)

Bauhaus Dessau, Deutschland, 2022



Aus der Arena di Veron - Georges Bizet: Carmen (HD)

Elina Garanča (Carmen)

Brian Jagde (Don José)

Maria Teresa Leva (Micaёla)

Caterina Sala (Frasquita)

Caterina Dellaere (Mercédès)

Claudio Sgura (Escamillo)

Nicolò Ceriani (Dancairo)

u. a.

Orchester, Chor und Ballett der Arena di Verona

Musikalische Leitung: Marco Armiliato

Inszenierung: Franco Zeffirelli

Fernsehregie: Tiziano Mancini

Redaktion: Cornelia Rettig; Dr. Elke Schwenck

3.9.2022 (gekürzte Fassung ZDF, 19.8.2022)



3satFestival 2022

Gustav Peter Wöhler (HD/5.1)

Regie: Volker Weicker

Redaktion: Holger Faber

8.10.2022

Gentleman (HD/5.1)

Regie: Matthias Schwab

Redaktion: Holger Faber

15.10.2022



Daniel Barenboim und Martha Argerich im Teatro Colón (HD)

Das legendäre Konzert von 2015 aus Buenos Aires

Martha Argerich, Klavier

West-Eastern Divan Orchestra

Musikalische Leitung: Daniel Barenboim

Fernsehregie: Christoph Engel

Redaktion: Dietmar Klumm

26.11.2022



Pop around the clock

3sat Thementag

Redaktion: Robert Reiter

31.12.2022

Rod Stewart: It Had to Be You (HD)

Sony Studios, New York City, USA, 2002

Carly Simon: A Moonlight Serenade (HD)

“Queen Mary 2”, USA/Großbritannien, 2005

Neil Diamond: Thank You Australia (HD/4:3)

Sydney Sports Ground, Sydney, Australien, 1976

Creedence Clearwater Revival: Live at The Royal Albert Hall (HD/4:3)

London, Großbritannien, 1970

Supertramp: Live in Paris (HD)

Pavillon de Paris, Paris, Frankreich, 1979

Fleetwood Mac: The Dance (HD)

Warner Brothers Studios Burbank, Kalifornien, USA, 1997

a-ha: True North (HD)

Svømmehallen Concert Hall, Bodø, Norwegen, 2021

Peter Gabriel: Live in Athens (HD)

Lycabettus Hill Theatre, Athen, Griechenland, 1987

Bruce Springsteen: Live in Barcelona (HD)

Palau Sant Jordi Arena, Barcelona, Spanien, 2002

John Mayer: Where the Light Is (HD)

Nokia Theatre L.A., Los Angeles, USA, 2007

Johannes Oerding: Live am Kalkberg (HD)

Bad Segeberg, Deutschland, 2019

Queen & Adam Lambert: Summer Sonic – Live in Tokyo (HD)

Summer Sonic Festival, Chiba, Marine Stadium, Japan, 2014

Céline Dion: Taking Chances World Tour (HD)

TD Garden, Boston, USA und Bell Centre, Montreal, Kanada, 2008

Herbert Grönemeyer: Mensch – Live (HD)

Schalke Arena, Gelsenkirchen, Deutschland, 2003

The Rolling Stones: Licked Live in NYC (HD)

Madison Square Garden, New York, USA, 2003

Jennifer Lopez: Let´s Get Loud (HD)

Roberto Clemente Coliseum, San Juan, Puerto Rico, 2001

Jamiroquai: Live in Verona (HD)

Arena di Verona, Verona, Italien, 2002

Foo Fighters: Live at Wembley (HD)

Wembley Stadium, London, Großbritannien, 2008

Oasis: Live at Barrowlands (HD)

Barrowland Ballroom, Glasgow, Schottland, 2001

Pop Around @ Bauhaus: Livemusik mit Sigrid (HD/5.1))

Bauhaus Dessau, Deutschland, 2022

Pop Around @ Bauhaus: Livemusik mit Von wegen Lisbeth (HD(5.1)

Bauhaus Dessau, Deutschland, 2022





Theater



Starke Stücke

Ein Mann seiner Klasse (HD)

Nach dem Roman von Christian Baron

Staatstheater Hannover – „Starke Stücke“ zum Theatertreffen 2022

Inszenierung: Lukas Holzhausen

Fernsehregie: Catharina Kleber

Redaktion: Wolfgang Horn

7.5.2022



Starke Stücke

Die Jungfrau von Orleans (HD)

Romantische Tragödie nach Friedrich Schiller

Nationaltheater Mannheim – „Starke Stücke“ zum Theatertreffen 2022

Inszenierung: Ewelina Marciniak

Fernsehregie: Peter Schönhofer

Redaktion: Wolfgang Horn

14.5.2022



Starke Stücke

humanistää! Eine abschaffung der sparten (HD)

nach Ernst Jandl

Volkstheater Wien – „Starke Stücke“ zum Theatertreffen 2022

Inszenierung: Claudia Bauer

Fernsehregie: Andreas Morell

Redaktion: Wolfgang Horn

21.5.2022



Verleihung des 58. Grimme-Preises 2022 (HD)

Aus dem Theater Marl

Moderation: Jo Schück

Regie: Martin Keiffenheim

Redaktion: Meike Klingenberg, Daniel Konhäuser, Elisabeth Rupp (ZDF), Regina Rohde (WDR)

26.8.2022



KlassiXS – die großen Dramen in jungen Kurzfilmen

Kalb (HD)

Frei nach dem Gleichnis vom verlorenen Sohn

Regie: Friedrich Tiedke

Das Gewicht unserer Worte (HD)

nach „La Voix Humaine“ von Jean Cocteau

Regie: Inez Körnich

Redaktion: Meike Klingenberg, Elisabeth Rupp

12.11.2022

Schwarmtiere (HD)

nach „Die Turnstunde“ von Rainer Maria Rilke

Regie: Alison Kuhn

Der Traum eines lächerlichen Menschen (HD)

nach der gleichnamigen Novelle von Fjodor Michailowitsch Dostojewski

Regie: Svenja Heinrichs

Redaktion: Meike Klingenberg, Elisabeth Rupp

26.11.2022