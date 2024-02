Der Werbemarkt folgt in der Regel den wirtschaftlichen Gegebenheiten. Im ersten Halbjahr 2023 war die Entwicklung weiter negativ. Kurz vor Jahresende drehte der Bruttowerbemarkt dank des Weihnachtsgeschäftes noch ins Plus.



Nach der Systemtik der Nielsen Media Germany GmbH lagen die Brutto-werbeeinnahmen der deutschen Medien im Jahr 2023 mit 33,8 Milliarden Euro leicht über dem Niveau des Vorjahres. Ein Endspurt in den letzten beiden Monaten sorgte dafür, dass der Bruttowerbemarkt das Jahr 2023 mit einem kleinen Plus von 0,3 % abschloss. Das Fernsehen, das mit einem Anteil von 49,0 % am Gesamt-Bruttowerbeumsatz weiterhin das mit Abstand größte deutsche Werbemedium ist, verlor allerdings im Vergleich zu 2022 deutlich: Aus 17,1 Mrd. Euro wurden hier 16,5 Mrd. - ein Minus von 3,5 %. Noch deutlicher hinter dem Jahr 2022 zurück blieben die Publikumszeitschriften, die 8,1 % ihrer Bruttowerbeumsätze einbüßten. Dagegen konnte die Außenwerbung um 11,2 % steigende Umsätze verbuchen. Auch die Tageszeitungen lagen mit 7,8 % genauso wie die Online-Medien mit 3,8 % und der Hörfunk mit 2,9 % im Plus. Das Medium Kino verzeichnet in 2023 mit 118,0 Mio. Euro und 22,3 % den höchsten Zuwachs, erreichte aber noch nicht das Niveau aus dem Jahr 2019 (159,9 Mio. Euro).



Die Umsätze von Google, Amazon, Meta und Apple werden in der Nielsen-Systematik nicht ausgewiesen. Die Plattformbetreiber melden weder ihre Umsätze noch ihre Kunden. Mediaagenturen kennen jedoch ihre Investitionen bei diesen Anbietern. Dem Zentralverband der Deutschen Werbewirtschaft (ZAW) zufolge stiegen die Online-Umsätze weiterhin und lagen über denen des Fernsehens.



Auf der Bruttoebene gibt der Werbemarkt nur den nominalen Wert für die Werbeleistung wieder. Es werden keine Werte für Rabatte, Freispots/-schaltungen oder sonstige Kompensationen und Vergünstigungen abgezogen.