Jahresabschluss 2022

Der Anteil des ZDF am gesamten Rundfunksbeitragsaufkommen liegt seit dem 01.08.2021 bei 26,0342 % des unveränderten monatlichen Regelbeitrags von 18,36 Euro.



Bei den Erträgen aus Rundfunkbeiträgen zeigt sich mit 2.090,5 Mio. Euro ein im Vergleich zum Vorjahr um 68,6 Mio. Euro erhöhtes Aufkommen. Im Vorjahr ist dem ZDF aufgrund der Verzögerung des Inkrafttretens des Medienänderungsstaatsvertrags bis zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts bis Ende Juli 2021 nur ein geringerer Anteil am geringeren Teilnehmerbeitrag zugeflossen. Darüber hinaus gab es 2022 einen leicht höheren Bestand an angemeldeten Wohnungen sowie einen geringeren Bestand an befreiten und ruhenden Wohnungen, was den Anteil der voll beitragspflichtigen Wohnungen erhöhte und sich somit ertragsmäßig auswirkte. Die Coronapandemie hatte 2022 insgesamt keine negativen Auswirkungen auf das Beitragsaufkommen. Auch die hohe Inflation, die Energiekrise und der Ukrainekrieg haben sich 2022 nicht negativ auf das Beitragsaufkommen ausgewirkt.



Im Bereich der Werbung unterliegt das ZDF den bekannten gesetzlichen Beschränkungen, wonach Werbesendungen nur 20 Minuten pro Tag bis 20.00 Uhr und nicht an Sonn- und Feiertagen ausgestrahlt werden dürfen. Die rechtlich zur Verfügung stehenden Werbezeiten wurden vollständig verkauft. Die Erträge aus Werbung belaufen sich auf 178,5 Mio. Euro und liegen damit um 5,7 Mio. Euro über dem Vorjahr.



Seit dem Jahr 2013 gelten die allgemeinen Beschränkungen für die Werbung auch für das Sponsoring; von diesen Beschränkungen ausgenommen ist das Sponsoring der Übertragung von bestimmten Großereignissen wie zum Beispiel Olympische Sommer- und Winterspiele und bei den Fußball-Europa- und -Weltmeisterschaften alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie das Eröffnungsspiel, die Halbfinalspiele und das Endspiel. Beim Sponsoring konnten 2022 Erträge in Höhe von 14,9 Mio. Euro erzielt werden, die um 5,7 Mio. Euro über dem Vorjahr lagen. Die höheren Erträge sind vor allem auf die erfolgreiche Vermarktung der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer zurückzuführen.



Die Verwertungserlöse liegen mit mit 44,1 Mio. Euro um 11,6 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. Hauptursache hierfür sind höhere Erträge aus Sublizenzierungen durch die Sportrechteagentur von ARD und ZDF.



Die Anderen Erträge sind um 13,1 Mio. Euro auf 124,0 Mio. Euro zurückgegangen. Enthalten sind hierin mit 48,8 Mio. Euro bzw. 39,3 % (Vorjahr: 57,7 Mio. Euro) Erstattungen von ARTE als Vergütung für Programmzulieferungen seitens des ZDF. Darüber hinaus wird unter dieser Position eine Vielzahl unterschiedlicher Ertragskomponenten zusammengefasst.



Die Erträge aus der Aktivierung der Eigenleistungen, die den innerbetrieblichen Leistungen für Sachinvestitionsprojekte entsprechen, betragen 6,5 Mio. Euro (Vorjahr: 6,1 Mio. Euro). Diese Leistungen wurden von den Geschäftsbereichen Informations- und Systemtechnologie in Höhe von 6,2 Mio. Euro sowie Gebäudemanagement in Höhe von 0,3 Mio. Euro erbracht.