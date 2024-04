Leitung ZDF-Ereignisredaktion: Marlon Amoyal

1376 Sendungen



Ereignisse Inland: Politik

Ausführliche Berichterstattung aus dem Deutschen Bundestag, dem Bundesrat und von Parteitagen der im Bundestag befindlichen Parteien.

Dreikönigstreffen der FDP

Parteien und Bundestagsfraktionen starten mit Klausurtagungen ins Jahr

Amtswechsel im Bundesverteidigungsministerium

Besuch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Berlin

Wiederholte Treffen der Ukraine Kontaktgruppe auf dem US-Stützpunkt in Ramstein

Münchner Sicherheitskonferenz

Bundesverfassungsgericht: Urteilsverkündung in Sachen „Anhebung der absoluten Obergrenze der Parteienfinanzierung“

Bundesfinanzhof: Entscheidung zur Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlages

Politischer Aschermittwoch der Parteien

Klausurtagungen des Bundeskabinetts auf Schloss Meseberg

Tätigkeitsbericht des Bundesdatenschutzbeauftragten

Wolodymyr Selenskyj in Berlin

Karlspreis-Verleihung 2023 (mit Gebärdensprachdolmetschung)

Symposium des Bundesamtes für Verfassungsschutz

160 Jahre SPD

Befragung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in gemeinsamer Sitzung der Bundestags-

Ausschüsse Klimaschutz- und Wirtschaft

Hauptversammlung Deutscher Städtetag

WDR-Europa-Forum

Vorstellung Nationale Sicherheitsstrategie

Frühjahrskonferenz der Länder-Innenminister*innen

CDU-Grundsatzkonvent

Deutsch-Chinesische Regierungskonsultationen

Konferenz der Regierungschef*innen der ostdeutschen Länder

Verfassungsschutzbericht 2022

Flugblattaffäre um Hubert Aiwanger

Parteien und Bundestagsfraktionen starten mit Klausurtagungen in den politischen Herbst

75 Jahre Parlamentarischer Rat

Politischer Gillamoos 2023

Westfälischer Friedenskongress

Wohnungsbaugipfel im Kanzleramt

Anhörung der Präsident*innen der drei deutschen Nachrichtendienste vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium

Gedenken des Bundesrates an die Opfer des Angriffs auf Israel

Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Nachtragshaushalt 2021

Recep Tayyip Erdogan in Berlin

Anhörung im Bundestags-Haushaltsausschuss zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts

BKA-Herbsttagung

Jahresbericht der Bundespolizei 2022

Deutsch-Italienische Regierungskonsultationen

Einigung der Ampel-Spitzen in der Haushaltskrise

Bundesverfassungsgericht: Urteil über Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin

Bundestagsdebatten

Bundesratssitzungen

Wöchentliche Pressekonferenzen der Parteien und sitzungswöchentliche Statements der Bundestagsfraktionen

Tod Wolfgang Schäuble



Ereignisse Inland: Wirtschaft

dbb-Jahrestagung 2023

Betriebsrätekonferenz von CDU und CDA

DGB-Jahrespressekonferenz

Vorstellung Digitalisierungsstrategie für Gesundheit und Pflege

Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates

Deutscher Sparkassentag 2023

Bundesgerichtshof: Urteil zu Abschaltvorrichtungen in Dieselautos

Tag der Industrie

BDI-Klimakongress

Berlin Global Dialogue

Deutscher Arbeitgebertag 2023

6. Deutsch-Ukrainisches Businessforum der DIHK

Vorstellung Industriestrategie des Bundeswirtschaftsministeriums

Herbstprojektion der Bundesregierung

Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: Vorstellung Jahresgutachten

Deutscher Maschinenbaugipfel



Ereignisse Inland: Gesellschaft und Gedenktage

Großdemonstration zum Erhalt des Dorfes Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier

Gedenkstunde im Bundestag für die Opfer des Nationalsozialismus

Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Kundgebungen aus Berlin und Bonn

Bürgerdialoge mit Bundeskanzler Olaf Scholz

Tätigkeitsbericht des Bundesdatenschutzbeauftragten

1.-Mai-Kundgebungen von DGB und IG-Metall

Internationaler Karlspreis für Wolodymyr Selenskyj

Medientage Mitteldeutschland

Evangelischer Kirchentag 2023

Vorstellung Jahresbericht 2022 der Antidiskriminierungsstelle des Bundes

Rekrutengelöbnis am Tag des Widerstands gegen den Nationalsozialismus

75. Jahrestag des Verfassungskonvents von Herrenchiemsee

Vorstellung Gesetzentwurf zur kontrollierten Abgabe von Genusscannabis

Diakonie Deutschland zu gesellschaftlichen Folgekosten von Kinderarmut

Eröffnung Invictus Games in Düsseldorf

Friedensfeier Sant Egidio

Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz

Trauer an der Seite Israels - Gedenkveranstaltung der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern

Deutscher Schulpreis

Solidaritätskundgebung für Israel vor dem Brandenburger Tor

IG-Metall-Gewerkschaftstag 2023

Vorstellung des ersten Jahresberichts der Melde- und Informationsstelle Antiziganismus 2022

Rede des Bundespräsidenten „Krieg in Nahost: Für ein friedliches Zusammenleben in Deutschland!“

Zentrale Gedenkfeier 85. Jahrestag Novemberpogrome (mit Gebärdensprachdolmetschung)

Zentrale Veranstaltung zum Volkstrauertag

Fachtagung der Deutschen Islam Konferenz

Content Convention

Chanukka-Lichterzünden am Brandenburger Tor

Kundgebung des Deutschen Bauernverbands gegen die geplanten Kürzungen der Bundesregierung



Ereignisse Ausland: Politik

Thematische Schwerpunkte waren im Jahr 2023 weiterhin die Berichterstattung zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober der verstärkte Blick auf den Konflikt und die Folgen.

60 Jahre Élysée-Vertrag

EU-Ukraine-Gipfel in Kiew

“State of the Union” von US-Präsident Biden

Selenskyj-Reise nach London und Paris

Rede Selenskyj vor dem EU-Parlament

Brüssel: EU-Sondergipfel zur Unterstützung der Ukraine

Überraschungsbesuch US-Präsident Biden in Kiew

Rede von Russlands Präsident Putin zur Lage der Nation

Warschau: Rede US-Präsident Biden

Besuch des chinesischen Staatspräsidenten Xi bei Russlands Präsident Putin

Militärparade Moskau

Selenskyj in Italien

Wahlen in der Türkei

G7-Gipfel in Hiroshima

Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei

Start der EU-Moldau-Partnerschaft

Gipfeltreffen Europäische Politische Gemeinschaft in Moldau

EU-Innenminister zur EU-Asylreform, diverse Treffen

Vormarsch von Truppen von Wagner-Söldnerchef Prigoschin auf Moskau

Assemblée nationale: Befragung der französischen Regierung zu den Unruhen im Land

Militärparade zum französischen Nationalfeiertag

NATO-Gipfel in Vilnius

"State of the European Union" Rede EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen

UN-Vollversammlung

UN-Sicherheitsrat zum Krieg in der Ukraine

Angriff gegen Israel

Parlamentswahl in Polen

Treffen Regierungschefs der Westbalkanländer

Solidaritätsbesuch Bundeskanzler Scholz in Israel

Bundeskanzler Scholz in Ägypten

Außenministerin Baerbock in Israel

UN-Generalversammlung zum Krieg in der Ukraine

Aktuelle Berichterstattung zur Weltklimakonferenz in Dubai

Gipfeltreffen EU-China

Durchbruch bei den Verhandlungen über eine EU-Asylreform

Regel-Berichterstattung aus dem EU-Parlament

EU-Gipfel



Ereignisse Ausland: Wirtschaft

Weltwirtschaftsforum Davos

London: Ukraine-Wiederaufbaukonferenz



Ereignisse Ausland: Gesellschaft und Gedenktage

Trauerfeier für Papst em. Benedikt XVI.

Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien

Donald Trump vor Gericht - Verlesung der Anklage

Oslo: Bekanntgabe Friedensnobelpreis 2023



Ereignisse: "phoenix plus"

87 Sendungen, u.a.:

Fluchtpunkt EU - Europa und die Migration

German Angst

Serbien vor der Wahl

Die Linke - Krise als Chance?

Niederlande vor der Wahl

Angriff auf Israel

Krieg in Nahost

Polen vor der Wahl

Wasser der Welt

Erdogan - Vom Reformer zum Autokraten

Zerrissen und zerstritten? Deutsch-Türken vor den Wahlen

Das Wärmepumpen-Dilemma

Osteuropa und der Krieg

Der Verschwörer-Komplex

Fachkräfte dringend gesucht

Wertvolle Rohstoffe - wie abhängig ist Deutschland?

70 Jahre Bundesverwaltungsgericht

Moldau - Aufbruch nach Europa?

Ein Jahr Zeitenwende

Gefahren der KI

Straßen, Brücken, Schienen

Deutschlandticket - 49 Euro Freiheit?

Begehrte Ware - Kampfpanzer Leopard 2

Ganz unten - Wege aus der Armut

Kinder im Krieg

Patient Krankenhaus

Die NATO - Chronik eines Bündnisses

Alles was Recht ist (Reihe)

Zukunft der Raumfahrt

Berlin - die verwaltete Stadt