In allen drei Umfragen wurde die Glaubwürdigkeit mit den gleichen Fragen ermittelt, so dass die Daten in einer Zeitreihe miteinander vergleichbar sind. Alle drei Umfragen fanden jeweils in einer eigenen Befragung unabhängig vom Politbarometer statt. Die Antwortmöglichkeiten auf die Fragen waren ähnlich wie beim Politbarometer: die Befragten konnten auf einer 11er Skala von + 5 bis -5 mit einem Nullpunkt ihre Antworten bei der Einschätzung der Glaubwürdigkeit abstufen (Thermometer).