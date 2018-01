Das ZDF bietet im Rahmen eines dualen Studienganges den Ausbildungsgang Bachelor of Arts (DH) Medien- und Kommunikationswirtschaft, Fachrichtung "Medienmanagement" in Kooperation mit der dualen Hochschule Ravensburg an. Das Studium der Medien- und Kommunikationswirtschaft ist ein betriebswirtschaftliches Studium mit medienspezifischen Inhalten. Die Studierenden der Fachrichtung Medienmanagement werden in den Praxisphasen im ZDF in Bereichen des Produktionsmanagements eingesetzt, d. h. sie werden aufeinander aufbauend in Aufgabengebiete der Aufnahmeleitung, bzw. Produktionsassistenz eingearbeitet.



Sie erlangen neben grundlegenden kaufmännischen Kenntnissen vor allem Kompetenzen innerhalb der betriebswirtschaftlichen Planung, Durchführung und Nachbereitung von TV-Produktionen. Dazu gehören die Erstellung von Kostenkalkulationen, Personal- und Produktionsmittelplanung, Rechtebeschaffung und Abrechnung von Honoraren und Lizenzen, Verwertung und Vertrieb, sowie die wirtschaftliche Erfolgskontrolle von Produktionen.