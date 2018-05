Das Unternehmen - Jack Nicholson - Das teuflische Grinsen Hollywoods (3sat) (12/52)

Das manische Grinsen des diabolischen Jack Torrance in Stanley Kubricks „The Shining“, der sich in einer legendären Szene mit dem Beil durch die Badezimmertür schlägt, lässt bis heute das Blut in den Adern gefrieren.