Das Unternehmen - Niemals geht man so ganz (38/44)

Gaby Dohm erinnert sich bei Markus Lanz an die Zusammenarbeit mit Wolfgang Rademann. Heiner Lauterbach und Charles Brauer erinnern an Götz George und Manfred Krug, Gero von Böhm berichtet von seinen Begegnungen mit Hans-Dietrich Genscher. Wladimir Klitschko und Axel Schultz erinnern an Muhammad Ali.