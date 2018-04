Das Unternehmen - ZDFzoom: Volksdroge Alkohol - Der legale Rausch (28/31)

Alkohol gibt es in Deutschland rund um die Uhr zu kaufen. Die Auswahl ist groß - und Alkohol ist deutllich billiger als in vielen anderen europäischen Ländern. 130 Liter trinkt jeder Erwachsene in Deutschland pro Jahr. Etwa 10 Millionen Deutsche riskieren durch übermäßiges Trinken ihre Gesundheit.