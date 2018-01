Das Unternehmen - Das Jahrhunderthaus (30/32)

Auf den Hüftschwung kommt es an: Der Hula-Hoop-Reifen bringt in den fünfziger Jahren die Deutschen in Bewegung - auch die Familie Müller mit Tochter Lena (Lilian Prent, l.), Vater Thomas (Michael Kessler, 2.v.l.), Mutter Anna (Ruth Blauert, 2.v.r.) und Sohn Alex (Benedict Jacob, r.).