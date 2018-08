Ohne Sie läuft gar nichts. Oder zumindest einiges nicht so rund. Als Kaufmann/-frau für Büromanagement übernehmen Sie Organisationsaufgaben und koordinieren die Abläufe im Büroalltag beim ZDF. Dank Ihrer präzisen und umsichtigen Arbeitsweise können sich die Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen und in Technik und Verwaltung auf Sie verlassen.