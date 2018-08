Dr. Nadine Bilke (42) wird neue Leiterin der Koordination ZDFneo. Die erfahrene Journalistin war seit 2009 Chefin vom Dienst und Leiterin der Planung in der ZDF-Hauptredaktion Neue Medien. Nadine Bilke folgt Dr. Simone Emmelius nach, die zum 1. Mai die Leitung der ZDF-Hauptredaktion Spielfilm übernommen hat. Nadine Bilke arbeitete nach dem Volontariat bei den Ruhr-Nachrichten und dem Journalistik-Studium an den Universitäten Dortmund und Edinburgh von 2002 bis 2006 als Redakteurin in der Hauptredaktion Neue Medien des ZDF. 2007 bis 2008 war sie stellvertretende Leiterin der Redaktion zdf.de.



Frederic Huwendiek übernimmt die Leitung der Online-Nachrichten-Redaktion des ZDF. Er folgt damit auf Michael Bartsch, der als Chef vom Dienst in die ZDF-Hauptredaktion Wirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt (HR WIRSSUM) wechselt. Frederic Huwendiek, Jahrgang 1983, arbeitet seit 2009 für den Sender - immer an der Schnittstelle zwischen TV und Online. Seit 2015 ist er als Programmreferent des ZDF-Chefredakteurs unter anderem für online-strategische Fragen zuständig.



Michael Bartsch, Jahrgang 1965, leitete seit 2008 die Redaktion heute.de. Als Chef vom Dienst der HR WIRSSUM kümmert er sich nun um den Ausbau der Wirtschaftsberichterstattung des ZDF und entwickelt und koordiniert bereichsübergreifende Projekte der Fachredaktionen. Außerdem wird er die "ZDFspezial"-Sendungen der HR WIRSSUM verantworten.



Die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst sind schon lange nicht mehr vorbildlich. Immer mehr der rund 4,69 Mio. beim Staat Beschäftigten haben einen befristeten Job. Die öffentliche Hand stellt sogar noch häufiger auf Zeit ein als die Privatwirtschaft. Die ZDFzoom-Dokumentation Arbeit auf Zeit – Wie der Staat seine Angestellten ausnutzt geht den Ursachen auf den Grund, lässt Betroffene und Arbeitsmarktforscher zu Wort kommen und konfrontiert Politikverantwortliche mit der Problematik.