Im 10. Fall Prager Botschaft aus der Krimireihe Helen Dorn ermittelt Helen (Anna Loos) nicht in Düsseldorf, sondern in Prag. Sie hilft beim BKA aus und bekommt den jungen BKA-Beamten Felix Schwarz (Christoph Letkowski) an die Seite. Eine in Hamburg gefundene Flaschenpost führt auf die Spur des 2014 in Prag entführten und behördlich längst für tot erklärten Unternehmers Paul Westerberg (August Zirner). Bei Zeugenermittlungen vor Ort tauchen Widersprüche auf und nähren den Verdacht, dass Westerberg noch am Leben ist. Obwohl Helen von einem letzten Einsatz körperlich und mental stark angeschlagen ist und dann auch noch ihr Vater Richard (Ernst Stötzner) nach einem Überfall schwer verletzt im Koma liegt, kann sie das Rätsel um die Identität und das Motiv von Winterbergs Entführer mit letzter Kraft lösen.



Unter dem Titel History 360° – Geschichte der Menschheit zeigt ZDFinfo die TV-Dokumentationen Jäger und Krieger, Götter und Imperien, Wissen und Macht und Fortschritt und Größenwahn, in denen Mirko Drotschmannn und Harald Lesch untersuchen, was die Geschichten von Kriegern, Pyramidenbauern und Eroberern, Revolutionären und Forschern auch heute noch mit uns zu tun haben. Die klassischen Dokus sind Teil des crossmedialen Geschichtsprojekts History 360°, in dem TV-Programm und Online-Welt miteinander verschmelzen und geschichtliche Zusammenhänge, Entwicklungen und Ereignisse für Zuschauer und User hautnah erlebbar machen. Neben den vier klassischen Dokumentationen umfasst das in der ZDFmediathek abrufbare Angebot sieben Online-Kurzdokumentationen in 360°, eine VR-Anwendung sowie der Sonderseite history360.zdf.de.