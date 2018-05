Bettina Warken, seit 2009 Leiterin des ZDF-Landesstudios in Berlin, übernimmt die Leitung des Landesstudios Brandenburg. Ihr Nachfolger in Berlin wird Stephan Merseburger, der seit September 2011 das ZDF-Auslandsstudio in Wien leitete. Das Auslandsstudio Wien führt nun Britta Hilpert, zuvor seit Januar 2009 Leiterin des ZDF-Landesstudios Brandenburg in Potsdam.



Nach acht Jahren als Leiter des ZDF-Studios in Nairobi wechselt Afrika-Korrespondent Jörg Brase in die Leitung der ZDF-Korrespondentenstelle Istanbul, die für die Berichterstattung aus der Türkei, dem Iran und Afghanistan zuständig ist. Er folgt auf Luc Walpot, der nach sechs Jahren in das Sendezentrum nach Mainz zurückkehrt. Als Korrespondent in Nairobi ist bereits seit einigen Wochen Timm Kröger aktiv, der seit Januar 2014 das ZDF-Studio Johannesburg geleitet hat. Seine Nachfolgerin dort wird Sandra Theiß, die zuletzt für das ZDF im Landesstudio Sachsen-Anhalt tätig war.



Auch in der ZDF-Zentrale werden einige Führungspositionen neu besetzt: Heike Hempel wird zusätzlich zu ihrer Funktion als Leiterin der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II Stellvertretende Programmdirektorin. Sie folgt auf Reinhold Elschot, der in den Ruhestand wechselt.Nachfolger von Reinhold Elschot in der Leitung der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I wird Frank Zervos, bislang Chef vom Dienst in der Programmdirektion.



Natalie Müller-Elmau, bislang Leiterin der Zentralredaktion in der Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft und stellvertretende Hauptredaktionsleiterin, wird neue 3sat Koordinatorin im ZDF. Sie folgt auf Dinesh Chenchanna, die als Leiterin der Stabsstelle "Neue Digitale Kulturpartnerschaften" in der Hauptredaktion Kultur gemeinsame Projekte zwischen externen Partnern aus dem Kulturbereich und dem ZDF entwickeln wird.



Michael Stumpf übernimmt die Leitung der Hauptredaktion Kinder und Jugend von Barbara Biermann, die zum Südwestrundfunk gewechselt ist. Während und nach seinem Studium der Anglistik, BWL und Kommunikationswissenschaft arbeitete er bereits mehrere Jahre in der Hauptredaktion Kinder und Jugend. Dort verantwortete er unter anderem als Teamleitung Online die Website ZDFtivi.de. Seit 2013 fungierte er als Programmgeschäftsführer des KiKA in Erfurt.



Das ZDF überträgt das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2018 live aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Es ist das größte klassische Musikereignis der Welt und wird mittlerweile weltweit in über 90 Ländern verfolgt. Am Dirigentenpult steht zum fünften Mal seit 1993 Riccardo Muti.



Das Traumschiff: Los Angeles ist die letzte Folge mit Heide Keller in der Rolle der Chefhostess Beatrice – mit einer 36-jährigen Karriere eine der ältesten Serienfiguren im deutschen Fernsehen. In Das Traumschiff spezial im Anschluss an Kreuzfahrt ins Glück – Hochzeitsreise nach Norwegen blickt sie zurück auf die schönsten Momente ihrer Rolle und auch das Filmteam und die Schauspiel-Kollegen erinnern sich. Außerdem gibt es Einblicke in die Dreharbeiten an Bord der MS Amadea und an Land in Los Angeles.