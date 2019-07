Sicherheitsstrategen in Deutschland sehen sich Widersprüchen gegenüber: einerseits Ausrüstungsmängel bei der Bundeswehr, andererseits eine NATO, die von Deutschland mehr Einsatz fordert. Hinzu kommt eine veränderte globale Sicherheitslage. Die Doku Alte Bündnisse – neue Bedrohungen: Deutschlands Rolle in der NATO und der Welt beleuchtet die deutsche und internationale Verteidigungsarchitektur und Sicherheitsstrategie. Im Jubiläumsjahr der 1949 gegründeten NATO schildert zudem der ZDFinfo-Dreiteiler Inside NATO am 11. September, wie sich das Militärbündnis in den zurückliegenden 70 Jahren entwickelt hat.