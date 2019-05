Wachstum wünscht sich jeder Bürgermeister - doch was, wenn auf einmal eine Million Neubürger vor der Tür stehen? Wie gut haben Deutschlands Städte den Zuzug von Flüchtlingen gemeistert? Die ZDFzeit-Dokumentation Deutschland und die Flüchtlinge – Die große Bürgermeister-Bilanz schaut dorthin, wo Migration endet und Integration beginnt: in all die kleineren und großen Gemeinden, die seit 2015 zum vorläufigen Zuhause für Flüchtlinge wurden. Ungeschönt und flächendeckend ziehen Deutschlands Bürgermeister in dieser Dokumentation Bilanz. Für die Doku wurde eine Umfrage unter den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sämtlicher Städte und Gemeinden ab 10 000 Einwohnern gemacht, um wirklich repräsentative und differenzierte Aussagen zu erhalten.



Die 37°-Reportage Im Schatten der Clans – Eine Frage der Ehre begleitet die Sozialarbeiterin und gelernte Tanztherapeutin Songül C. bei ihrer Arbeit in Berlin-Neukölln. Sie will Jugendliche mit meist arabischen Wurzeln aus dem Clan-Milieu davon abhalten, auf die schiefe Bahn zu geraten. In der Öffentlichkeit oft als gewaltbereite Machos wahrgenommen, sieht sie in ihnen vor allem junge Männer, die in großfamiliären patriarchalischen Strukturen gefangen sind.