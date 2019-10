Die 1400 Kilometer lange, früher schwer bewachte innerdeutsche Grenzlinie hieß nach der Grenzöffung 1989 "Grünes Band" und die Anwohner lebten plötzlich mitten in Deutschland . Im Vordergrund der Dokumentation Grenzgänger – Spurensuche am ehemaligen Todesstreifen stehen die Menschen und ihr Schicksal, vom Leben damals auf beiden Seiten des Todesstreifens - bis heute, als Nachbarn am "Grünen Band". Im Anschluss überträgt das ZDF Den Festakt zum Tag der Deutschen Einheit aus der Sparkassen Arena in Kiel. Die anschließende Reportage Generationen-Wende: Neue Geschichten aus Ostdeutschland nimmt das 30 Jahre nach der Wiedervereinigung nach wie vor unterschiedliche Empfinden und Erleben in Ost und West in den Fokus, thematisiert die Auswirkungen und porträtiert zivilgesellschaftliche Initiativen, die den Dialog in der gespaltenen Gesellschaft wieder in Gang bringen. Das Abendprogramm am Feiertag eröffnet mit dem 15-minütigen Porträt. Der Berliner Mauerpark – Feiern, Flohmarkt, Große Freiheit – früher Todesstreifen, heute Touristenmagnet und für die einen Ort der Freiheit und Kultur, für die anderen zu laut, zu voll und zu vermüllt. Danach geht Jochen Breyer in #unserefreiheit Am Puls Deutschlands der Frage nach, was Freiheit ist, was sie konkret bedeutet, wo sie besonders wichtig ist und wo wir zuviel davon haben. Wie in den vorherigen Ausgaben von Am Puls Deutschlands wurde auch dieses Mal wieder unter dem Hashtag in den sozialen Medien zur Auseinandersetzung mit dem Thema aufgerufen.



In dem Krimidrama Der Anfang von etwas nach der gleichnamigen Erzählung von Siegfried Lenz trauert Anne Hoppe (Ina Weisse), die als Meteorologin im Seewetteramt Hamburg arbeitet, seit einem Jahr um nach dem Untergang eines Containerschifffs für tot erklärten Ehemann Harry (Jürgen Maurer). Seine Leiche wurde allerdings nicht gefunden. Bei einer Gedenkfeier glaubt Anne, ihn gesehen zu haben. Die ermittelnde Polizistin Inga Petersen (Franziska Hartmann) glaubt ihr nicht. Anne stellt daraufhin eigene Nachforschungen an.



Der Film In Zeiten des abnehmenden Lichts nach dem Bestsellerroman von Eugen Ruge aus dem Jahr 2017, den das ZDF als Free-TV-Premiere sendet, erzählt von der Auflösung einer Familie und eines Systems: Im Frühherbst 1989 feiert die Ostberliner Familie Powileit den 90. Geburtstag des Patriarchen Wilhelm (Bruno Ganz). Zu dem Fest erscheinen Nachbarn, Bekannte und Honoratioren, bringen Blumen und halten Reden, als wäre die Welt da draußen in Ordnung. Nur einer fehlt: Sascha, ihr Enkel. Was zunächst noch keiner ahnt: Sascha ist wenige Tage zuvor in den Westen abgehauen... .