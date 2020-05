Eine neue Woche in der Corona-Krise, und immer noch viele Fragen: Wird in Deutschland genug getestet? Wie werden Pflegeheime mit Schutzmaterial ausgestattet? Und dürfen ausländische Pflegekräfte überhaupt noch einreisen? Wie wird den Kleinunternehmen und Selbstständigen geholfen, und kommt die Hilfe auch dort an? Das ZDF sendet dazu weitere ZDF spezial –Ausgaben: Corona-Krise in Deutschland – Antworten auf Ihre Fragen am 6. April beantworten Experten die Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Am 7. April folgt Corona-Krise – Bewährungsprobe für Europa, am 8. April Corona-Krise – Wer rettet den Einzelhandel? und am 9. April Corona-Krise – Wer hilft den Ärmsten?. Die Ansprache der Bundeskanzlerin am 9. April ist im Rahmen einer heute spezial-Ausgabe zu sehen. Zudem zeigt das ZDF am 11. April im Anschluss an die 19.00-Uhr-heute die Ansprache des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Die ZDFzeit-Doku Nichts mehr wie früher - Die fünf Lehren aus Corona analysiert am 7. April den aktuellen Stand und die Folgen für das Zusammenleben in Deutschland. 37° Den Laden am Laufen halten – Helfen in der Corona-Krise zeigt Menschen, die sich um Obdachlose kümmern, die Kranke pflegen, die Kinder auf die Welt bringen und Trost beim Verlust eines Menschenlebens spenden. Die Blockierung der Handelswege durch Grenzkontrollen trifft das eng gesponnene Versorgungsnetz und damit die Logistik-Branche besonders hart. ZDFzoom begleitet am 8. April in Löchriges Liefernetz - Versorgung in Corona-Zeiten zwei Lkw-Fahrer quer durch Europa. Am Ostersonntag (12. April) berichtet Nicola Albrecht, Leiterin des ZDF-Studios in Tel Aviv, über Leeres Jerusalem - Ostern zu Corona-Zeiten.