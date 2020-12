75 Jahre nach Kriegsende erinnert die ZDFzeit-Dokumentation Wir bauen auf – private Filme aus der Nachkriegszeit mit privatem Filmmaterial und persönlichen Geschichten an die Wiederaufbauleistung in der Nachkriegszeit. Wie haben die Deutschen den Weg aus dieser katastrophalen Krise geschafft? Wie entstand aus Trümmern wieder neues Leben, aus Verlust und Schmerz wieder Hoffnung und Zuversicht? Es sind bewegende Aufnahmen und Erinnerungen an jene Zeit der Neuorientierung und des Erfindergeists, des politischen Neustarts und ökonomischen Wiederaufstiegs, die ihren Alltag in der Nachkriegszeit in privaten Filmen festhielten.



In Deutschland gibt es über 4000 Bestattungsunternehmen - eine Branche im Aufbruch, denn die Wünsche der Kunden ändern sich. 37° Mehr als Sarg und Service – Die neuen Bestatter*innen begleitet drei moderne Bestatter, für die der Beruf mehr bedeutet, als nur Särge zu verkaufen.



In den sechs Kurzgeschichten Liebe. Jetzt! Christmas Edition in ZDFneo geht es um Liebe, Beziehungen und das Zusammenleben in Coronazeiten. Im Fokus steht die Weihnachtszeit. Was bedeutet die Pandemie für die besinnliche Jahreszeit? Drei Geschichten aus der ersten Staffel werden weitererzählt, drei neue kommen hinzu. Die Folgen sind bereits ab 29. November in der ZDFmediathek abrufbar.