Über die Krise in deutschen Küchen und die Zukunft des Essens berichtet planet e. in zwei ZDF-Dokus. Am 3. Oktober geht es in Null Bock auf Kochen - Die Misere in deutschen Küchen über den Trend zu Fertiggerichten und am 10. Oktober erkundet Fast Food - Das große Fressen, was Fast Food ausmacht und ob das Essen aus der Fabrik per se schlechter ist als das selbst gekochte oder das aus dem Restaurant.



Mit Land unter und Familienbande zeigt das ZDF zwei neue Filme aus der Herzkino-Reihe Ella Schön. Anwältin Ella (Annette Frier). Kommt auf Fischland einfach nicht zur Ruhe. Ihre Beziehung zu Janis (Josef Heynert) gerät in eine Krise und auch ihre Freundschadft mit Christina (Julia Richter) steht vor einer Zerreißprobe.