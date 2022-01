Mit sportstudio live – Olympia Die Eröffnungsfeier beginnen die Übertragungen von den XXIV. Olympischen Winterspielen in Peking. Das ZDF überträgt im Wechsel mit der ARD an insgesamt neun Sendetagen (4., 6., 7., 9., 10., 12., 15., 18. und 19. Februar) täglich bis zu 16 Stunden live – bedingt durch die Zeitverschiebung in der Regel von ca. 2.00 oder 3.00 nachts bis 17.00 Uhr am Nachmittag. Dazzu kommen circa 500 Stunden Livestream auf bis zu sechs Kanälen. Erstmals werden bei Olympia die Sendungen nicht aus der Ausrichterstadt präsentiert. Der Großteil der Olympiateams arbeitet im gemeinsam mit der ARD betriebenen crossmedialen Sendezentrum auf dem Mainzer Lerchenberg. In seinem Olympiaprogramm bietet das ZDF ein Gesamtpaket aus Live-Sport, Onlineangeboten, Zusammenfassungen und kritischer Hintergrundberichterstattung. In diversen Dokumentationen und Beiträgen wird die politische Situation im Gastgeberland China hinterfragt und der Blick auf Spiele gerichtet, die wieder ganz im Zeichen der weltweiten Coronapandemie stehen.