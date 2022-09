In dem Thriller In falschen Händen (Fernsehfilm der Woche) bietet sich die Zufallsbekanntschaft Manu (Katharina Schlothauer) dem Ehepaar Nika (Paga Ferydoni) und Tom (Florian Stetter) spontan als scheinbar perfektes Kindermädchen an, wodurch sich ihr überlastetes Familienleben im Handumdrehen verbessert. Sie drängt sich immer mehr in ihr Familienleben und sorgt gleichzeitig mit ihren Aktionen für Irritationen. Tom und Nika realisieren allmählich, wie wenig sie über die Frau wissen, der sie täglich ihre Kinder anvertrauen.



Rekordpreise an Tankstellen und in Supermärkten, Ebbe in den Geldbörsen: Die Inflation hat uns im Griff, ein Ende ist nicht abzusehen. Die ZDFinfo-Doku Inflation – Die Angst vor dem Wohlstandskiller beschäftigt sich neben der aktuellen Situation auch mit historischen Inflationen etwa in den 1970er-Jahren, spürt Profiteuren der Preissteigerungen nach und fragt, ob Immobilien oder gar Kryptowährungen sichere Bollwerke gegen die Inflation sind.