Das ZDF startet gemeinsam mit öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aus Kanada (CBC), der Schweiz (SRG SSR) und Belgien (RTBF) das internationale Forschungsprojekt "Public Spaces Incubator". Es soll innovative Bausteine für offene und respektvoll geführte Online-Diskussionen entwickeln und testen. Im Zentrum stehen die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer. Kommerzielle Aspekte spielen keine Rolle. Bürgerliches Engagement und der demokratische Diskurs im digitalen Raum abseits von Hasskommentaren und zunehmender Desinformation sollen damit gefördert werden.



Gundula Gause ist seit 30 Jahren Co-Moderatorin im heute journal. Ihre Premiere hatte sie am 8. Februar 1993 an der Seite von Wolf von Lojewski. Seit 1989 war sie bereits Moderatorin und Redakteurin der heute-Nachrichten (seit 1989). Von 2003 bis 2021 präsentierte sie das heute-journal hauptsächlich zusammen mit Claus Kleber. Seit dem vergangenen Jahr ist Gundula Gause an der Seite von Anne Gellinek und zudem als Moderatorin des Spätmagazins heute journal update sowie der heute-Nachrichten um 12.00 Uhr und 17.00 Uhr im Einsatz.



Im Achtelfinale des DFB-Pokals überträgt sportstudio live das Revierderby VFL Bochum - Borussia Dortmund live aus dem Ruhrstadion in Bochum. Im Anschluss ist die Zusammenfassung des zweiten Achtelfinales zu sehen, in dem der 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf aufeinandertreffen.