Besucherinnen und Besucher können am "Tag der offenen Tür" in Bremen hautnah miterleben, wo und wie das ZDF-Landesstudio arbeitet. Das ZDF hat in der dritten Etage des Weserhauses Räume von Radio Bremen angemietet. Seit 2007 produziert das ZDF-Team des Landesstudios dort Programmbeiträge für die aktuellen Sendungen des ZDF.



In der 21. Folge der ZDF-Samstagskrimireihe Stralsund mit dem Titel Der lange Schatten tritt mit Jule Zabek (Sophie Pfennigstorf) eine neue Hauptkommissarin ihren Dienst in der Stralsunder Mordkommission als Nachfolgerin von Nina Petersen (Katharina Wackernagel) an. In ihrem ersten Fall verschwinden zwei Teenager-Schwestern; eine davon wird schließlich tot aufgefunden. Jule muss neben ihrem Kollegen Karim Uthman (Karim Günes) an ihre seelischen und körperlichen Grenzen gehen, um zu beweisen, dass sie eine gute Polizistin ist.