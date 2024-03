Die Sonderausgabe Aktenzeichen XY … gelöst stellt wieder drei spektakuläre Mordfälle vor, in deren Verlauf die Ermittlungen bis zur Aufklärung überraschende Wendungen zutage brachten.



Die Bundeswehr ist einer der größten Arbeitgeber Deutschlands. Junge Menschen können sich dort eine berufliche Zukunft vorstellen und viele träumen von Action und Karriere. Doch wie sieht die militärische Welt in der Kaserne tatsächlich aus? Die Reihe Beim Bund in ZDFinfo begleitet in den vier Folgen Rekruten im Anmarsch, Erste Erfahrungen, Prüfung und Erfolg und Gelöbnis und Karriere Rekruten bei ihren ersten Erfahrungen mit der militärischen Welt, zeigt sie auf ihren unterschiedlichsten Ausbildungswegen und gibt Einblicke in den Alltag der jungen Frauen und Männer beim Bund.