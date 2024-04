ARTE und das ZDF sind neue Medienpartner des Europakonzerts der Berliner Philharmoniker, die Vereinbarung umfasst zunächst die Jahre 2024 bis 2026. Das diesjährige Konzert findet am 1. Mai im Weinort Tsinandali in Georgien unter der musikalischen Leitung von Daniel Barenboim statt. Lisa Batiashvili spielt das populäre Violinkonzert von Johannes Brahms, außerdem steht Beethovens 5. Sinfonie auf dem Programm. ARTE zeigt das Konzert live auf ARTE Concert und zeitversetzt im TV; das ZDF sendet am 20. Mai unter dem Titel Europakonzert 2024 aus Tsinandali in Georgien eine leicht gekürzte Fassung.



Deutsche Unternehmen klagen über fehlende Arbeitskräfte. Gleichzeitig gibt es 2,6 Millionen Arbeitslose. Wie kann das sein? Wollen diese Menschen nicht arbeiten, oder können sie es nicht? In der Dokumentation Am Puls mit Sarah Tacke: Arbeitslos – Kein Bock oder keine Chance? trifft die ZDF-Moderatorin Menschen, die keinen Job haben, obwohl so viele Stellen offen sind. Braucht es mehr Druck oder mehr Unterstützung – und ab wann lohnt sich Arbeit überhaupt? Am 20. Mai nimmt dann Am Puls mit Mitri Sirin: Nicht ohne mein Auto!? die Debatte um die Mobilitätsmaschine und tragende Säule der deutschen Wirtschaft in den Fokus, die heute für verstopfte Innenstädte, kilometerlange Staus und Klimaprobleme verantwortlich gemacht wird.