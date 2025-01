In der zweiteiligen Dikumentation Schatzinseln im Pazifik – Leben mit dem Ozean umrunden ZDF-Korrespondent Johanns Hano und sein Team in einer einmotorigen Propellermaschine eine Fläche etwa so groß wie China und die USA zusammen, in der jedoch nur halb so viele Menschen leben wie in Berlin. Sie treffen Menschen, die am und mit dem Meer leben, und versuchen herauszufinden, ob und wie sich ihre Welt durch den Klimawandel verändert.