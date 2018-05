ZDF-Chronik November 2015

Wegen der Zuspitzung der Flüchtlingskrise hat das ZDF sein Programm geändert. Die "ZDF.reportage" sendet ab 1. November in der Reihe „Flüchtlinge – Willkommen oder unerwünscht?“ sechs Reportagen, die die Realität der aktuellen Flüchtlingskrise aus verschiedenen Blickwinkeln abbilden. Es geht um Hoffnung und Enttäuschung, Hilfen und Belastungsgrenzen. Mitleid, Engagement, Verständnis - aber auch um Ängste und Ablehnung. In verschiedenen Regionen Deutschlands widmet sich die Reportage-Reihe den Erfolgen und Problemen, immer nah an den Menschen, den Helfern, Nachbarn, den Verantwortlichen und den Flüchtlingen. Der erste Film in der Reihe zeigt den „Alltag in der Erstaufnahme Ingelheim“. Am 8. November wirft die Reihe einen Blick auf die „Zuflucht in der Multi-Kulti-Stadt Duisburg“ und am 22. November geht es um die aktuelle Situation in Berlin. Dort werden die Engpässe aufgrund des Flüchtlingsstroms besonders an der Situation am Landesamt für Gesundheit und Soziales und in Neukölln festgemacht. Im Dezember folgen die Reportagen „Schlotheim – Eine Kleinstadt am Limit“, „Integration – Pflichtfach für alle“ und „Illegal durch Deutschland“.