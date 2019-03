Deutscher PR-Preis für "Schau hin!"

Für die Partner der Initiative nahm ZDF-Kommunikationschef Alexander Stock die Auszeichnung in Frankfurt entgegen. Stock: „ Der Preis ist eine Anerkennung der vorzüglichen Kommunikationsarbeit der Agentur WE DO, die seit mehr als zwei Jahren für „Schau hin!“ arbeitet. Er ist aber auch eine Auszeichnung für die Leistung der vielen Kolleginnen und Kollegen, die sich in den Partnerhäusern für das gemeinsame Projekt engagieren.“