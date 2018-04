Oktober 2013

Der ZDF-Fernsehrat sieht in der Sportberichterstattung, einschließlich der Abbildung von Großereignissen sowie bedeutender Fußball-Wettbewerbe, einen Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Programmauftrags und ein wesentliches Element eines ausgewogenen und vielfältigen Programms. Der Fernsehrat drückt dabei seine Anerkennung für die Leistung des ZDF in der Sportberichterstattung insgesamt und in der Liveberichterstattung von der Champions League im Besonderen aus. Man erwarte, dass das ZDF neben den sportlichen Großereignissen wie bisher auch in Zukunft ein breites Spektrum verschiedenster Sportarten im Programm abbildet. Intendant Thomas Bellut betont in der Sitzung des Gremiums in Berlin, dass die Sportberichterstattung auch ein wichtiges Angebot für jüngere Zuschauer sei. Der Erfolg der Übertragungen wirke sich auch auf das Programmumfeld aus. So nutzten die ZDF-Informationsmagazine das Interesse an der Champions League, um einen genauen Blick auf politische und gesellschaftliche Themen in den Teilnehmerländern zu werfen.



Der Fernsehrat berät in seiner Sitzung in Berlin auch über den Stand der Diskussion zur Zukunft der Digitalkanäle. Das Gremium sieht dabei ZDFneo und ZDFinfo angesichts der fortschreitenden Fragmentarisierung des TV-Marktes als essenziell für die ZDF-Programmfamilie an. Deren Angebote seien zunehmend erfolgreich und erfüllten die Erwartung, verstärkt junge Zuschauer mit hochwertigen öffentlich-rechtlichen Angeboten zu erreichen. Damit werde einem Generationenabriss im Publikum erfolgreich entgegengewirkt. Der Fernsehrat verweist außerdem ein von ARD und ZDF gemeinsam entwickeltes Konzept für ein multimediales Jugendangebot zur weiteren Beratung an die zuständigen Ausschüsse. Mit dem Konzept wollen sich die Ministerpräsidenten der Länder in naher Zukunft befassen.



Im vergangenen Jahr erreichte der Kinderkanal von ARD und ZDF mit einem Marktanteil von 20,8 Prozent bei den Drei- bis 13-Jährigen das beste Jahresergebnis seit Bestehen. Intendant Thomas Bellut: „Der KiKA schafft durch Qualität, Werbefreiheit und ein altersgerechtes Programmangebot Vertrauen bei den Eltern. Sendungen wie ‚pur+‘ oder ‚Löwenzahn‘ stehen zudem für die Informations- und Wissenskompetenz des Senders.“



Intendant Thomas Bellut informiert den Fernsehrat in Berlin über die Entwicklung der Telemedienangebote. Der Onlinemarkt entwickle sich weiter rasant, so Bellut. Die tägliche Nutzungsdauer der Onliner liege in diesem Jahr schon bei 169 Minuten, 36 Minuten mehr als 2012. Besonders erfolgreich war das ZDF mit seinen Angeboten rund um die Fußball-Europameisterschaft und die Olympischen Spiele im Sommer 2012. Neben Informationsangeboten sind Kabarettsendungen wie „Neues aus der Anstalt“ und die „heute-show“ besonders nachgefragt. Seit Veröffentlichung der „heute“-App im Frühjahr 2013 haben sich die Zugriffe auf heute.de im Vergleich zum Januar und Februar um 89 Prozent deutlich auf über 11,7 Millionen Visits im März 2013 gesteigert. Seit 12. Februar 2013 sind das ZDF-Hauptprogramm und die Digitalkanäle rund um die Uhr als Livestream abrufbar. Die Zahl der Sendungen mit Untertiteln und Gebärdensprache wurde erhöht, so dass jetzt in der Kernsendezeit von 16 Uhr bis 22.15 Uhr (Montag bis Freitag) ein durchgängiges Angebot zur Verfügung steht. Beim Ereignis- und Dokumentationskanal PHOENIX liegt der Schwerpunkt auf einer umfassenden Verschmelzung von Internet und Fernsehen. Jährlich sollen künftig rund 40 ausgewählte gesellschafts-, wirtschafts- und medienpolitisch relevante Ereignisse, die im linearen TV nicht übertragen werden, parallel zum Beispiel als Livestream, Eingang in die Telemedien finden. Angestrebt wird überdies, das lineare Programm in einem 24-Stunden-Livestream anzubieten. Eine Ausweitung des Twitter-Livefeeds auf bedeutende Bundestagsdebatten soll noch mehr Interaktivität mit dem Zuschauer ermöglichen. Neben der Beibehaltung des Gebärdendolmetschens von „heute-journal“ und „Tagesschau“ wird die Videountertitelung für Hörgeschädigte weiter vorangetrieben.