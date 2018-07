Strategie und Prozessmanagement

Themen und Inhalte rund um Nachhaltigkeit werden für Produzenten, Rezipienten, Mitarbeiter oder die Gesellschaft als Ganzes immer wichtiger. Ob Green Production, Medienkompetenz in der digitalen Welt, Vielfalt und Fairness im Unternehmen oder journalistische Glaubwürdigkeit in komplexen Umwelten – all diese Herausforderungen des unternehmerischen Engagements des ZDF sind in den digitalen Transformationsprozessen der Branche nur durch stetes und innovatives Verändern zu bewältigen. Innovative Inhalte und Programme, innovative Verbreitungswege und innovative Produktionsprozesse sind für das ZDF wesentlich, wenn es darum geht, seinen gesetzlich vorgegebenen Auftrag und die Bedürfnisse der Rezipienten optimal zu erfüllen. So wird etwa eine intensive Förderung des filmischen Nachwuchses betrieben oder die Kreativität im ZDF durch eine eigene Organisationseinheit gefördert. Es findet ein regelmäßiger Austausch in internationalen Netzwerken wie der "European Broadcasting Union" (EBU) ebenso statt wie in den wissenschaftlichen, technologischen und inhaltlichen Foren der deutschen und internationalen Medienindustrie.