Theatertreffen Berlin

Seit 1996 berichtet 3sat über dieses wichtige Theaterereignis und zeigt unter dem Titel Starke Stücke jeweils drei der zum "Berliner Theatertreffen" eingeladenen Inszenierungen zur besten Sendezeit in seinem Programm. 2017 waren dies die Werke „Drei Schwestern“ von Simon Stone nach Anton Tschechow, inszeniert am Theater Basel, „Traurige Zauberer“ von Thom Luz am Staatstheater Mainz und „89/90“ nach dem Roman von Peter Richter in der Inszenierung von Claudia Bauer am Schauspiel Leipzig. Zusätzlich strahlte 3sat am 11. November auch die ebenfalls zum Theatertreffen eingeladene monumentale Inszenierung „Die Räuber“ (Friedrich Schiller) vom Münchner Residenztheater aus, in der Ulrich Rasche die Protagonisten auf gewaltigen Laufbändern marschieren lässt.