Barrierefreie Angebote

Barrieren und ihre Bewältigung sind auch Thema im Programm: Die beliebte Krankenhausserie "Dr. Klein" beschreibt die Herausforderungen kleinwüchsiger Menschen in sympathischer Dramaturgie. Ein Angebot, das ankommt: Der Dokumentarfilm "Wärst du lieber tot?" der Redaktion "Das kleine Fernsehspiel" wurde mit dem Deutschen Hörfilmpreis 2016 des "Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands" ausgezeichnet.

2017 sind gleich drei Auszeichnungen des Verbandes an das ZDF gegangen. Die Jury-Entscheidung fiel in der Kategorie "TV" auf den Fernsehfilm "Familienfest" und in der Kategorie "Kino" auf die ZDF-Kinoproduktion "Nebel im August". Die Folge "Geld - der schlaue Tausch" der Kinderwissensreihe "Löwenzahn" wurde mit dem Sonderpreis der Jury prämiert.