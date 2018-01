Mitglied im Fernsehrat seit 06. Januar 2011 als Vertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland

Stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Strategie und Koordinierung und

Mitgliedschaft im Programmausschuss Programmdirektion



Selbstauskunft:



Geburtsjahr: 1968

Familienstand: verheiratet

Wohnort: Hannover

Amtsbezeichnung/ausgeübte Berufstätigkeit: Präsident des Kirchenamtes

Arbeitgeber: Evangelische Kirche in Deutschland

Berufsabschluss: 2. juristisches Staatsexamen, Promotion zum Dr.



Mitgliedschaften in Aufsichtsräten sowie anderen Kontrollgremien privatrechtlicher Unternehmen:

Aufsichtsrat der EDG Beteiligungsgenossenschaft eG, Kassel

Aufsichtsrat der Evangelischen Bank eG, Kassel

Aufsichtsrat des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung e. V., Berlin

Aufsichtsrat des Gemeinschaftswerkes der Evangelischen Publizistik gGmbH, Frankfurt/Main Stellvertretender Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Ecclesia Holding und Aufsichtsrat der VMD Versicherungsdienst GmbH, Detmold

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Diakovere gGmbH, Hannover

Kuratorium der AMCHA-Stiftung Deutschland e. V., Berlin



Mitgliedschaften in Aufsichtsräten sowie anderen Kontrollgremien juristischer Personen des öffentlichen Rechts (Körperschaften, Anstalten und Stiftungen):

Vorsitzender des Vorstands der Stiftung der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Wahrnehmung gesamtkirchlicher Verantwortung in Wittenberg



Funktionen in Vereinen, Parteien oder vergleichbaren Organisationen:

/