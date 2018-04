Mitglied im Fernsehrat seit 08. Juli 2016 als Vertreterin der Europa-Union Deutschland e. V.



Mitgliedschaft im Programmausschuss Chefredaktion und im

Programmausschuss Partnerprogramme



Selbstauskunft:



Geburtsjahr: 1976

Familienstand: ledig

Dienstort: Berlin

Amtsbezeichnung/ausgeübte Berufstätigkeit: Bereichsleiterin Fördergeschäft und Finanzierung

Arbeitgeber: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB)

Berufsabschluss: Dr. iur.



Mitgliedschaften in Aufsichtsräten sowie anderen Kontrollgremien privatrechtlicher Unternehmen:

/



Mitgliedschaften in Aufsichtsräten sowie anderen Kontrollgremien juristischer Personen des öffentlichen Rechts (Körperschaften, Anstalten und Stiftungen):

/



Funktionen in Vereinen, Parteien oder vergleichbaren Organisationen:

Präsidiumsmitglied der Europa-Union Deutschland e. V.

Mitglied im Federal Committee in der Union Europäischer Föderalisten (UEF)