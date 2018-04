Mitglied im Fernsehrat seit 08. Juli 2016 als Vertreterin aus dem Bereich "Senioren, Familie, Frauen und Jugend" aus dem Land Brandenburg



Mitgliedschaft im Programmausschuss Programmdirektion und im

Programmausschuss Partnerprogramme



Selbstauskunft:



Geburtsjahr: 1948

Familienstand: verheiratet

Wohnort: Breydin

Amtsbezeichnung/ausgeübte Berufstätigkeit: Ruhestand

Arbeitgeber:

Berufsabschluss: examierte Altenpflegerin, Heimleiterin



Mitgliedschaften in Aufsichtsräten sowie anderen Kontrollgremien privatrechtlicher Unternehmen:

/



Mitgliedschaften in Aufsichtsräten sowie anderen Kontrollgremien juristischer Personen des öffentlichen Rechts (Körperschaften, Anstalten und Stiftungen):

Stellvertretende Vorsitzende im Vorstand der Stiftung Hospitäler zum Heiligen Geist und St. Georg in Berlin



Funktionen in Vereinen, Parteien oder vergleichbaren Organisationen:

Stellvertretende Vorsitzende des Seniorenrates des Landes Brandenburg e. V.

Mitglied in der SPD seit 1983

SPD OV Biesenthal Barnim

Beisitzerin im OV Biesenthal Barnim