Mitglieder Ausschuss Telemedien

Mitglied im Fernsehrat seit 08. Juli 2016 als Vertreter aus dem Bereich „Digitales“ aus dem Freistaat Bayern



Mitgliedschaft im Ausschuss für Finanzen, Investitionen und Technik und im

Ausschuss Telemedien



Selbstauskunft:



Geburtsjahr: 1964

Familienstand: verheiratet

Dienstort: Bonn

Amtsbezeichnung/ausgeübte Berufstätigkeit: Leiter Zentralbereich Politik und Regulierung

Arbeitgeber: Deutsche Telekom AG, Bonn

Berufsabschluss: Ass. jur.



Mitgliedschaften in Aufsichtsräten sowie anderen Kontrollgremien privatrechtlicher Unternehmen:

Mitglied des Aufsichtsrates der Telekom Deutschland GmbH, Bonn



Mitgliedschaften in Aufsichtsräten sowie anderen Kontrollgremien juristischer Personen des öffentlichen Rechts (Körperschaften, Anstalten und Stiftungen):

/



Funktionen in Vereinen, Parteien oder vergleichbaren Organisationen:

Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aachen

GSM Association, London, Member of the Board

Mitglied des Kuratoriums der Deutschen Telekom Stiftung

Vorsitzender des Lenkungsausschusses Telekommunikations- und Medienpolitik des Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM)

Vorstandsmitglied des Ausschusses Digitale Wirtschaft, Telekommunikation und Medien des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e.V. (BDI)

Vorstandsmitglied des Ausschusses für Wettbewerbsordnung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e.V. (BDI)