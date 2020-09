ZDF-Fernsehrat verurteilt Angriffe auf die Pressefreiheit

Fernsehratssitzung am 18. September 2020 in der Mainzer Rheingoldhalle.

Bei den Sitzungen des ZDF-Fernsehrats kehrt ein wenig Normalität zurück. Zum zweiten Mal seit Beginn der Pandemie konnte das Gremium am Freitag (18.09.) in Mainz in persönlicher Anwesenheit tagen. An die Abstandsregeln haben sich die Fernsehräte inzwischen gewöhnt, einige Tagesordnungspunkte waren für die Anwesenden indes alles andere als alltäglich - etwa die immer häufigeren Angriffe auf Mitarbeiter*innen des ZDF, zum Beispiel bei der Berichterstattung über Demonstrationen.



ZDF-Sicherheitsmanager Frank Heider fasste die Aktivitäten des Senders in einer Präsentation zusammen und betonte: „Das ZDF hat sich für Sicherheitsfragen mit anderen Rundfunkanstalten und Sicherheitsbehörden vernetzt.“ Zu dem Thema gab es im Gremium hohen Diskussionsbedarf. Katrin Kroemer (Deutscher Journalisten-Verband) legte Wert auf das Schutzbedürfnis aller Medienschaffenden und bedauerte, dass sich der Fernsehrat überhaupt mit dem Thema befassen müsse. Bislang sei eine derartige Gefährdungslage nur aus dem Ausland bekannt; dass dies nun auch Deutschland betreffe, bedrücke sie. Die Angriffe würden sich nicht allein gegen Einzelne richten, sondern gegen das demokratische System. „Am Ende sind wir alle die Leidtragenden“, so Kroemer.