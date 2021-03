Eine mediale Horizonterweiterung

„Auch wenn das lineare Fernsehen in der Summe momentan weiterhin die Nase vorn hat, so wissen wir doch heute schon, dass das in Zukunft nicht so bleiben wird“, betont ZDF-Fernsehrätin Beate Bäumer. Die Juristin, Journalistin und Vertreterin der Katholischen Kirche in Deutschland äußert sich über die Weiterentwicklung der Online-Angebote des ZDF.