Ehrgeizige Ziele für die kommenden Jahre

In der Diskussion legte Dr. Hans Ulrich Anke besonderes Augenmerk auf die Verjüngung des ZDF-Publikums. Der Vertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland nannte beispielhaft ZDFneo, das einst als kreative Spielwiese gestartet, nun vermehrt zum Ausspielweg für Serien-Wiederholungen geworden sei. ZDF-Intendant Bellut verwies in seiner Antwort darauf, dass gerade die fiktionalen europäischen Erstausstrahlungen ein Alleinstellungsmerkmal von ZDFneo seien. Dr. Gabriele Köster, Vertreterin aus dem Bereich „Heimat und Brauchtum" aus dem Land Sachsen-Anhalt, lobte in der Debatte die Angebote von „Terra X plus Schule“. Der Thüringer Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten und Vertreter des Freistaates im ZDF-Fernsehrat, Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff, bat den Intendanten in diesem Zusammenhang um einen Austausch darüber, wie die Bildungsangebote in der Pandemie noch enger auf die Bedürfnisse von Lehrern, Eltern und Schülern abgestimmt werden könnten. Katrin Kroemer, die Vertreterin des Deutschen Journalistenverbandes, hob hervor, dass die Selbstverpflichtung als Zieldefinition unter kurz.zdf.de/sve2122 für das Publikum jederzeit einsehbar und nachprüfbar veröffentlicht sei.