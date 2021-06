Der Trend geht zum Streaming

Breiter: Ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu der Verbreitung über Drittplattformen. Einerseits stärkt es die Verbreitung und die Reichweite insbesondere bei einem Publikum mit anderen Nutzungsgewohnheiten im Sinne eines niedrigschwelligen Angebots für qualitativ hochwertige Inhalte. Vor allem jüngere Menschen werden so erreicht, was diese Distribution auf den ersten Blick interessant erscheinen lässt. Andererseits werden kommerzielle Plattformen, die ein Erlösmodell in der Auswertung der über die Plattform gewonnenen Daten und der Schaltung von Online-Werbung sehen, dadurch gestärkt. Hinzu kommt, dass über Plattformen wie YouTube viele öffentlich-rechtliche Angebote gar nicht mehr als solche wahrgenommen werden. In der Stellungnahme der Leopoldina wird betont, dass die Macht solcher Anbieter „dringend einer rechtlichen Regulierung“ bedarf. Die bestehenden Ansätze zur Verpflichtung der Plattformen, unzulässige Inhalte zu löschen und die Kriterien, nach denen sie Beiträge auswählen und sortieren, transparent zu machen, „genügen noch nicht“. Daher ist es entscheidend, dass die eigenständigen journalistischen Angebote der strengen Vielfalts- und Qualitätssicherung unterliegen. Dazu beitragen könnte auch, wenn die Öffentlich-Rechtlichen ihre Beiträge verstärkt unter offenen Lizenzen veröffentlichen. Das betrifft v.a. bildungsrelevante Inhalte. Vor allem aber geht es auch hier darum, den Blick noch viel weiter in die Zukunft zu lenken und über andere Plattformen für Medieninhalte nachzudenken, als wir sie bisher haben. Wie wäre es, wenn sich alle öffentlich-rechtlichen Medien Europas zusammentun und eine eigene Plattform für öffentlich-rechtliche Inhalte anbieten würden? Die Medienwelt wäre eine andere. Hier ist mehr Mut gefragt als bisher, und weniger Denken an die eigene „Marke“.