Norbert Himmler zum neuen ZDF-Intendanten gewählt

Norbert Himmler, derzeit Programmdirektor des ZDF, führte in seiner Präsentation die bisherigen Erfolge des ZDF in Sachen Relevanz, Reichweite und Glaubwürdigkeit an. Das Haus stehe gut da, müsse sich aber in disruptiven Zeiten weiterentwickeln. Ziel sei es, die Akzeptanz in der Gesellschaft zu stärken. Er versprach, die Vielfalt im Programm sichtbar und messbar zu stärken und ein Konsultationsprogramm nach BBC-Vorbild aufzulegen.