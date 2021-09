Zwischen Medienvielfalt, Markt und der Macht von Drittplattformen

Boyens: Begründet wird die Bereitstellung über Drittplattformen wie YouTube und Facebook damit, dass so mehr Menschen mit öffentlich-rechtlichen Inhalten erreicht werden. Hier fehlt eine stärkere Diskussion darüber, warum das mit den eigenen Plattformen und Programmen der Rundfunkanstalten nicht gelingt und welche Schritte nötig sind, damit das gelingen kann, gegebenenfalls auch gemeinsam mit anderen Partnern als digitalen Gatekeepern.



Von der Ausspielung öffentlich-rechtlicher Inhalte über Drittplattformen profitieren Gatekeeper wie YouTube enorm. Ihre Angebote werden mit beitragsfinanzierten Inhalten massiv aufgewertet. Das trägt zur Machtvergrößerung der Gatekeeper bei, führt dort zumindest indirekt zu Mehreinnahmen und beschädigt so auch die Marktvielfalt in der digitalen Medienwelt. Wir müssen vielmehr darüber sprechen, wie wir die von Quasimonopolen beherrschte Welt des Vertriebes von Medieninhalten zukünftig vielfältig gestalten können. Der Digital Market Act der EU will das erreichen, ist aber bislang zu mutlos formuliert. Keinesfalls darf er das bestehende deutsche Kartellrecht und den Medienstaatsvertrag in der wichtigen Frage des Umgangs mit Gatekeepern schwächen.