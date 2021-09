Krimis und die Vielfalt der Lebensverhältnisse

J. Luca Renner

J. Luca Renner: Die Zuschauer*innen des ZDF lieben den Krimi. Das zeigen deutlich die Quoten und Reichweiten bei den Stammpublika. Meines Erachtens liegt dies an starken Figuren, dem lokalen Anstrich der Spielorte, aber vor allem an dem tiefen Bedürfnis der Menschen zu wissen, dass das Gute gegen das Böse am Ende siegt. Zumindest in den meisten Fällen. Im Gegensatz zu anderen fiktionalen Formaten wird hier aber auch eine Vielfalt der Lebensverhältnisse von Menschen dargestellt. Zu sehen, dass Kriminalität eben in allen Milieus zu Hause ist, hat auch etwas beruhigendes und macht keinen Konflikt zwischen unterschiedlichen Gruppen der Gesellschaft auf, der anderswo allzu oft zwischen „Wir und die Anderen“ unterscheidet.