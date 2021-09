Krimis als hervorragender Lockstoff

Schwannecke:Das ist genau die Richtung, die das ZDF in diesem Genre einschlagen sollte. Denn Vielfalt vor und hinter der Kamera regt an, überrascht, sorgt für Irritationen und schließlich dafür, dass man den Zuschauerinnen und Zuschauern Einblick in neue Lebenswelten liefert und für aktuell gesellschaftlich relevante Themen sensibilisiert. Explizit wünschenswert wäre hier, wenn der Blick auf das Unternehmertum deutlich klischeebefreiter wäre. Auch hier sollte es Ziel sein, die ganze Bandbreite, Vielfalt und das Verantwortungsbewusstsein so vieler Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber abzubilden. Nach meinem Geschmack müssen die noch allzu oft für die Rollen der skrupellosen Bösewichte herhalten. Genauso würde ich mir wünschen, wenn noch öfter Handwerkerinnen und Handwerker Teil der Handlung sind. Sie sind ein wesentlicher Teil der Wirklichkeit in unserem Land. Und sie verdienen eine entsprechende Abbildung in fiktionalen Formaten. Und ich versichere: Lebensgeschichten etwa aus dem Friseur-, Konditor-, Elektroniker oder Kfz-Handwerk – um nur einige wenige von über 130 Handwerksberufen zu nennen – sind genauso spannend wie die von Anwälten, Lehrern oder Barkeepern.