Die vorhandene Nachhaltigkeitsstrategie ständig anpassen

Fernsehratsmitglied Friedhelm Schäfer

Quelle: ZDF/Jana Kay

Friedhelm Schäfer: Nachhaltigkeit ist für mich, als Vater dreier Kinder, der im ländlichen Raum aufgewachsen ist und weiterhin dort lebt, bei allen wesentlichen Entscheidungen auch deren Wirkung auf nachfolgende Generationen mitzudenken. Für mich ist Nachhaltigkeit wegen seiner Verzahnungen in allen relevanten Bereichen von Bedeutung, also nicht nur im ökologischen, sondern auch im ökonomischen und sozialen Bereich. Ich muss das auch immer gemeinsam denken. Deshalb greifen mir viele Diskussionen im politischen Bereich auch deutlich zu kurz. Ein Beispiel: Es ist ja einseitig - nur ökologisch betrachtet - richtig, den Individualverkehr möglichst sofort deutlich verteuern zu wollen. Aber Menschen leben auch im ländlichen Raum, in dem es oftmals keine Möglichkeit des Verzichts auf diesen gibt.



#Fernsehrat: In seiner Entsprechenserklärung zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex berichtet das ZDF über Maßnahmen, Erfolge und Herausforderungen. So bezieht man etwa bereits seit 2019 Ökostrom und betreibt den innerbetrieblichen Fuhrpark elektrisch. Wie weit ist das ZDF auf dem Weg zur Nachhaltigkeit schon heute?