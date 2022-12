Auslandsberichterstattung zeigt Unverzichtbarkeit öffentlich-rechtlicher Sender

Ich würde mir z. B. hier noch mehr aktuelle Berichterstattung und mehr Hintergrundinformation aus dem Iran wünschen. Die freie Welt - also wir - dürfen die Menschen, die nach Freiheit streben, nicht allein lassen. Genauso, wie die freie Welt 1989 die Menschen in der DDR nicht allein gelassen hat. Allen Menschen, die sagen, was geht uns Iran an, möchte ich sagen, dass es heute kein vereintes Deutschland gäbe, wenn der Rest der Welt damals genauso empathielos gesagt hätte, was geht uns die Mauer, was gehen uns die Deutschen an.