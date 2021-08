Grimme-Preis-Nominierungen 2020

ZDF und 3sat gehen mit 22 Nominierungen in das Rennen um die begehrten Grimme-Preise. Dabei können ZDF und 3sat sowohl in den Kategorien "Fiktion", "Info & Kultur" und "Kinder und Jugend" auf Preise hoffen als auch auf drei Spezialauszeichnungen.



Die Preisverleihung findet am Freitag, 27. März 2020, statt. 3sat überträgt die Veranstaltung ab 19.00 Uhr live in der 3sat-Mediathek und zeigt zudem am selben Abend um 22.40 Uhr eine 120-minütige Zusammenfassung.