Programmpräsentation 2018 ZDF Werbefernsehen am 28.9.2017, München: v.l. Thomas Fuhrmann, Phillip Lahm, Béla Réthy, Hans-Joachim Strauch Quelle: © ZDF Werbefernsehen / Nicole Bohne

Bereits in 2017 stand die Vermarktung des Sportjahres 2018 im Vordergrund der Aktivitäten. Bei der Jahrespräsentation 2018, die im Herbst 2017 in den vier großen Agenturstädten Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und München stattfand, drehte sich alles um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Die Kunden des ZDF Werbefernsehens erhielten spannende Einblicke in die Welt der WM-Helden Marcell Jansen (Hamburg), Pierre Littbarski (Düsseldorf), Thomas Berthold (Frankfurt) und Philipp Lahm (München). Begleitet wurden sie dabei von Thomas Fuhrmann, Leiter der Hauptredaktion Sport, und Christoph Hamm, Programmchef Fußball-Großereignisse beim ZDF, die sich in den Tour-Städten abwechselten und aus Sendersicht über die Besonderheiten und Eigenheiten eines solchen Mammut-Ereignisses sprachen. ZDF-Sport-Kommentator Béla Réthy, die Stimme aus dem „Off“, rundete die Talk-Mannschaft senderseitig ab. Über 400 Marketing- und Media-Entscheider besuchten die vier Veranstaltungen.